У «Слузі народу» повідомили, що розглядатиме Рада на позачерговому засіданні



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Початок засідання запланований на 14.00

На позачерговому засіданні розглянуть 14 питань, серед яких звільнення з посади голови Нацбанку Якова Смолія

Верховна Рада сьогодні, 3 липня, на позачерговому засіданні планує розглянути 14 питань порядку денного, серед них — звільнення голови Національного банку Якова Смолія та голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

Про це свідчать дані бланку з підписами народних депутатів щодо ініціативи проведення такого засідання, яке оприлюднив член фракції «Слуга народу» Олександр Качура у Telegram.

«Позачергове засідання планують провести сьогодні, в 14:00», - написав депутат.

Качура підтвердив, що станом на 12:20 вже зібрано 150 необхідних підписів для проведення позачергового засідання.

Так, у документі, оприлюдненому депутатом, зазначено 14 питань, запланованих до розгляду на позачерговому засіданні:

законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей» (№3734); проєкт постанови «Про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України» (№3721); законопроєкт «Про внесення зміни до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України» (№3720); проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради від 18 червня 2020 року про ухвалення в другому читанні та в цілому як закону України проєкту закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) (№3383-П); ще один проєкт постанови про скасування того самого рішення Верховної Ради від 18 червня 2020 року (№3383-П1); законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (№3776); проєкт постанови «Про звільнення Смолія Я.В. з посади Голови Національного банку України» (№3772); проєкт постанови «Про звільнення Терентьєва Ю.О. з посади голови Антимонопольного комітету України» (№3784); законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я» (№3671); законопроєкт «Про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності» (№3668); законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (№3664); законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо кандидатського резерву» (3491); законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» (№3658); законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» (№3658-1).

До слова, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням через політичний тиск.

Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

Разом з тим ринок валюти вже відреагував на заяву про відставку голови Нацбанку. 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.

Рада розгляне відставку Смолія у п'ятницю, 3 липня.

У парламенті прогнозують, що питання призначення нового голови Національного банку ще не виноситимуть на голосування 3 липня.