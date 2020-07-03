Нардепи розглянуть факти можливих порушень з боку харківських чиновників



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Харківська міськрада

Парламентарії також збирають інформацію про зловживання і перевищення повноважень з боку мерії

Зловживання з боку чиновників харківської мерії і бездіяльність Нацполіціі розглядатиме Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України. Народні обранці планують скерувати запити силовикам. Про це повідомляє NewsRoom

Глава комітету Денис Монастирський закликав депутатів надати матеріали і додаткові відомості за фактами затягування слідства у кримінальних провадженнях щодо посадових осіб Харківської міськради. Нардепи також збирають інформацію про порушення, зловживання і перевищення повноважень чиновниками. Таку заяву Дениса Монастирського стало результатом виступів 1 липня на засіданні комітету двох народних депутатів.

За словами нардепа Григорія Мамки, до парламентаріїв надійшли звернення від жителів Харкова про можливу причетність міських чиновників і особисто харківського мера Геннадія Кернеса до створення свідомо збиткових комунальних підприємств з метою розкрадання бюджетних коштів. Одночасно з цим заявники звернули увагу на повну бездіяльність місцевої Нацполіціі в розслідуванні низки кримінальних проваджень, пов'язаних з діяльністю міськради.

«Люди вимагають обґрунтованих і законних відповідей», - заявив Григорій Мамка. Його підтримав народний депутат Олександр Бакумов. За словами парламентарія, надалі комітет планує скерувати запити у правоохоронні органи.

«У мене теж виникли претензії до того, як дотримуються законності в харківській міській раді. До тендерів метрополітену та інших комунальних підприємств, які є збитковими», - розповів Олександр Бакумов.

Підприємці ТЦ «Барабашово» вже оголосили про збір та узагальнення інформації про незаконні дії чиновників мерії та бездіяльності харківської поліції, а також закликали всіх небайдужих городян повідомляти будь-які подібні факти. Всі відомості передадуть в комітет з правоохоронної діяльності.

Депутати ініціювали розгляд питання про свавілля міських чиновників і бездіяльності місцевих органів Нацполіції за результатами зустрічі з підприємцями, яка пройшла ще 18 червня в Києві. Тоді до харків'ян вийшли депутати Верховної Ради України Юрій Бойко, Олександр Фельдман, Юрій Одарченко, Олександр Куницький, Павло Сушко, Григорій Мамка і інші парламентарії. На зустрічі була досягнута домовленість, що свавілля чиновників має бути припинене.

Нагадаємо, прокуратура Харківщини відкрила кримінальну справу у зв’язку з тим, що 12 березня школи та дитячі садки Харкова не пішли на карантин, попри розпорядження уряду.