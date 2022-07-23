Рятувальники попередили про пожежну небезпеку в одній з областей
Радимо громадянам дотримуватись правил безпеки
Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про небезпечне метеорологічне явище. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Протягом двох днів на території Дніпропетровщини зберігатиметься пожежна небезпека.
«24-25 липня на більшій частині території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека. Радимо громадянам дотримуватись правил безпеки та з обережністю ставитись до відкритого вогню, аби захистити екосистеми від загорань», – йдеться у повідомленні.
Рятувальники зазначають, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- заїжджати автомобілем до лісу;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- створювати смітники та спалювати відходи;
- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у більшості областей України протягом 22 та 23 липня очікується надзвичайна пожежна небезпека.