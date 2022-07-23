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    Суспільство

    Рятувальники попередили про пожежну небезпеку в одній з областей

    У Дніпропетровській області 24-25 липня оголошено пожежну небезпеку - Рятувальники попередили про пожежну небезпеку в одній з областей
    У Дніпропетровській області 24-25 липня оголошено пожежну небезпеку
    фото: Reuters

    Радимо громадянам дотримуватись правил безпеки

    Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про небезпечне метеорологічне явище. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

    Протягом двох днів на території Дніпропетровщини зберігатиметься пожежна небезпека.

    «24-25 липня на більшій частині території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека. Радимо громадянам дотримуватись правил безпеки та з обережністю ставитись до відкритого вогню, аби захистити екосистеми від загорань», – йдеться у повідомленні.

    Рятувальники зазначають, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

    • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
    • заїжджати автомобілем до лісу;
    • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
    • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
    • полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
    • створювати смітники та спалювати відходи;
    • спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у більшості областей України протягом 22 та 23 липня очікується надзвичайна пожежна небезпека.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рятувальники попередили про пожежну небезпеку в одній з областей