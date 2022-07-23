Рятувальники попередили про пожежну небезпеку в одній з областей

Радимо громадянам дотримуватись правил безпеки

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про небезпечне метеорологічне явище. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Протягом двох днів на території Дніпропетровщини зберігатиметься пожежна небезпека.

«24-25 липня на більшій частині території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека. Радимо громадянам дотримуватись правил безпеки та з обережністю ставитись до відкритого вогню, аби захистити екосистеми від загорань», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати смітники та спалювати відходи;

спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у більшості областей України протягом 22 та 23 липня очікується надзвичайна пожежна небезпека.