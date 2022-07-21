Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Пожежна небезпека триватиме два дні
У більшості областей України протягом 22 та 23 липня очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«Увага! Попередження про пожежну небезпеку! 22-23 липня у південній частині, більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться в повідомленні.
Рятувальники зазначають, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- заїжджати автомобілем до лісу;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- створювати смітники та спалювати відходи;
- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.
Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, синоптики прогнозують дощі з грозами у північних та східних областях України.
Найвищою передбачається температура повітря у західних областях, на Одещині та Миколаївщині, +26+31 градус. На решті території України протягом дня очікується +23+29 градусів.