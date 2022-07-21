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    Суспільство

    Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

    У південній частині, більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки - Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
    У південній частині, більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки
    фото ілюстративне

    Пожежна небезпека триватиме два дні

    У більшості областей України протягом 22 та 23 липня очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «Увага! Попередження про пожежну небезпеку! 22-23 липня у південній частині, більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться в повідомленні.

    Рятувальники зазначають, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

    • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
    • заїжджати автомобілем до лісу;
    • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
    • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
    • полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
    • створювати смітники та спалювати відходи;
    • спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

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    Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, синоптики прогнозують дощі з грозами у північних та східних областях України.

    Найвищою передбачається температура повітря у західних областях, на Одещині та Миколаївщині, +26+31 градус. На решті території України протягом дня очікується +23+29 градусів.

    Теги: пожежна небезпека рятувальники
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    Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки