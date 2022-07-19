Аномальна спека спричинила півтисячі смертей в Іспанії

Найбільш смертоносним днем виявилася субота, 16 липня

В Іспанії через аномальну спеку померли понад 500 осіб. Про це повідомляє Сіньхуа із посиланням на міністерство охорони здоров’я Іспанії.

За даними видання, протягом першого тижня спеки, що тривав з 10 по 16 липня, стовпчик термометра подекуди сягав 45 градусів. Найбільш смертоносним днем виявилася субота, коли від спеки загинуло 150 людей.

«Від спеки найбільше страждають старші люди. 321 з 510 жертв були 85-річними й старшими, 121 загиблий був у віковій групі 75-84 і 44 загиблі у віці 65-74», – йдеться у повідомленні.

Хоча молоді люди теж стають жертвами негоди. Так, молодий пожежник та пастух загинули у лісових пожежах, що вирують зараз в Іспанії.

Нагадаємо, Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.

Разом з тим влада Великої Британії також ввела надзвичайний стан через спеку, яку тут очікують вже 18-19 липня.

На міських дорогах планують розкидати пісок, щоби зменшити танення асфальту. Крім того, через спеку може знадобитися допомога більшій кількості водіїв, оскільки автомобілі перегріватимуться.

В Агентстві з безпеки охорони здоров'я Великої Британії попереджають лікарів, що смерть через перегрівання може бути й у здорових людей. Тут очікують на підвищений попит на автівки швидкої допомоги в цей період.



