Спека до +32 градусів: якою буде погода 23 липня

Найспекотніше буде у західних областях

Погода в Україні у суботу, 23 липня, буде спекотною. Температура повітря у багатьох регіонах триматиметься на рівні +30. Щоправда, на Сході можливі дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу спекотна сонячна погода очікується в Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях - +29…+32 градусів.

Ще спекотніше буде в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях - +32…+34. Ну а жителям Закарпатської області варто хоча б морально підготуватись до екстремальних +34…+36.

У Центрі та на Півночі – прогнозують на кілька градусів менше. Наприклад, у Кіровоградській області – +28...+30, Сумській – +27...+29. У Києві стовпчики термометра теж досягатимуть +30. Таку ж ситуацію прогнозують і на півдні.

У східних регіонах – свіжіше. На Харківщині, Луганщині та Донеччині можливі дощі. Там обіцяють +23...+25.

Нагадаємо, Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.