До України насувається спека з Європи: прогноз

Більша частина України належатиме завтра сухому повітрю, буде багато сонця

Найгарячіші синоптичні події розгортаються зараз в Західній Європі. Сьогодні, 19-го липня, у Парижі ймовірно до +40 градусів. Завтра, 20-го липня, основний ареал спеки переміститься на Німеччину, охопить значну частину Центральної Європи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

«Південна Європа, традиційно, також буде дуже розпеченою. Це спекотне повітря завтра, у середу, трохи дихне й на нас», – йдеться у повідомленні.

Не таке аж пекуче, але до +30 градусів ймовірно 20-го липня у західних областях України (окрім Волині та Рівненщини, де повітря очікується трохи свіжіше) та на південному заході. У північних областях буде комфортно, +20+26 градусів. У східних, центральних областях та на Півдні України передбачається +25+29 градусів.

Більша частина України належатиме завтра сухому повітрю, буде багато сонця.

Проте на Чернігівщині, Сумщині, а ввечері у середу ще й на Харківщині та Полтавщині хвіст атмосферного фронту лине періодичними грозовими дощами.

У Києві 20-го липня стане тепліше, очікується вдень до +24, +25 градусів. Якийсь серйозний дощ у столиці завтра – навряд, хіба що якусь вологу закине від Чернігівщини.

Раніше повідомлялося, що аномальна спека спричинила півтисячі смертей в Іспанії.

Нагадаємо, Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.

Разом з тим влада Великої Британії також ввела надзвичайний стан через спеку.

На міських дорогах планують розкидати пісок, щоби зменшити танення асфальту. Крім того, через спеку може знадобитися допомога більшій кількості водіїв, оскільки автомобілі перегріватимуться.