Садовий розповів, коли разом із п’ятьма синами піде воювати
«Це чекає нас всіх. Такий сьогоднішній світ», – заявив мер Львова
Мер Львова Андрій Садовий запевнив, що піде воювати разом зі своїми п'ятьма синами, але не зараз. Про це він сказав у прямому ефірі, відповідаючи на питання, чому ні один з його синів не перебуває в армії.
«Такі питання мені дуже часто ставлять, щоб вколоти. Буду відвертим, ми з Катериною (дружиною, – ред.) маємо 5 дітей: Іван, 21 рік, студент; Тадей, 19 років, студент; Михайло, Йосип, Антоній є школярами. Прошу бути всіх спокійними. Коли всі закінчать навчання і ми всі з вами будемо у війську, і я так само. І мої діти. Це чекає нас всіх. Такий сьогоднішній світ. Проте, розірвати навчання і йти воювати – не знаю, може так і буде, але мені як батьку трохи всередині крутить», – сказав Садовий.
Також він запевнив, що після закінчення своєї каденції сам піде до війська.
Зауважимо, що мер Львова не уточнив, де навчаються його два повнолітніх сини. Проте раніше у ЗМІ писали, що повнолітні сини мера Садового навчаються, живуть і працюють за кордоном.
Раніше мер Львова Андрій Садовий привітав українців із ухваленням закону про медичний канабіс.
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