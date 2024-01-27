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Садовий розповів, коли разом із п’ятьма синами піде воювати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Садовий розповів, коли разом із п’ятьма синами піде воювати
Андрій Садовий із родиною
фото: Андрій Садовий/Facebook

«Це чекає нас всіх. Такий сьогоднішній світ», – заявив мер Львова

Мер Львова Андрій Садовий запевнив, що піде воювати разом зі своїми п'ятьма синами, але не зараз. Про це він сказав у прямому ефірі, відповідаючи на питання, чому ні один з його синів не перебуває в армії.

«Такі питання мені дуже часто ставлять, щоб вколоти. Буду відвертим, ми з Катериною (дружиною, – ред.) маємо 5 дітей: Іван, 21 рік, студент; Тадей, 19 років, студент; Михайло, Йосип, Антоній є школярами. Прошу бути всіх спокійними. Коли всі закінчать навчання і ми всі з вами будемо у війську, і я так само. І мої діти. Це чекає нас всіх. Такий сьогоднішній світ. Проте, розірвати навчання і йти воювати – не знаю, може так і буде, але мені як батьку трохи всередині крутить», – сказав Садовий.

Також він запевнив, що після закінчення своєї каденції сам піде до війська.

Зауважимо, що мер Львова не уточнив, де навчаються його два повнолітніх сини. Проте раніше у ЗМІ писали, що повнолітні сини мера Садового навчаються, живуть і працюють за кордоном.

Раніше мер Львова Андрій Садовий привітав українців із ухваленням закону про медичний канабіс. 

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Теги: Андрій Садовий навчання Львів

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