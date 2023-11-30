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«Це викликає огиду». Садовий прокоментував заяви щодо Залужного

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Це викликає огиду». Садовий прокоментував заяви щодо Залужного
фото з відкритих джерел

«Про цих експертів ми забудемо, а слава про подвиг наших Героїв залишиться назавжди»

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував заяви політиків щодо головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Очевидно, він мав на увазі депутатку від «Слуги народу» Мар’яну Безуглу, яка неодноразово робила провокативні дописи на адресу головнокомандувача ЗСУ Залужного та навіть вимагає його відставки.

«Не варто займатись дослідженням нервової системи суспільства, яке вже два роки намагаються знищити. Коли політики починають звинувачувати військових і бойових генералів це викликає огиду. Про всіх цих експертів ми скоро забудемо, а слава про подвиг наших Героїв залишиться назавжди», – написав він у себе в Facebook.

«Це викликає огиду». Садовий прокоментував заяви щодо Залужного фото 1

Нагадаємо, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

До слова, нардеп від фракції «Слуга народу», представник президента у Верховній Раді, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський прокоментував заяву Мар'яни Безуглої.

Також «Главком» писав, що на розгляд Верховної Ради України передано проєкт Постанови про відкликання з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої.

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Теги: Андрій Садовий Мар’яна Безугла Валерій Залужний

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