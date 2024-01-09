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«Гнобити людей не дозволю»: Садовий прокоментував зарплатню свого заступника

Христина Петренко
glavcom.ua
«Гнобити людей не дозволю»: Садовий прокоментував зарплатню свого заступника
Садовий розповів, чому чиновники не можуть мати маленьку зарплатню
фото з відкритих джерел

Андрій Садовий пояснив, чому заступники мера не можуть мати малу зарплатню

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив: інформація деяких ЗМІ про те, що його перший заступник Андрій Москаленко щомісяця отримує зарплату 150 тис. грн, –  це «брехня і маніпуляція». За словами мера, щомісячний дохід посадовця коливається від 45 до 55 тис. грн.

Наприкінці минулого року відкрили публічний доступ до реєстру декларацій чиновників. ЗМІ писали, що, згідно із даними реєстру, перший заступник мера Андрій Москаленко за 2022 рік задекларував 1 млн 390 тис. гривень доходів. З них 986 тис. гривень – це його річна зарплата.  

Відтак у мережі з'явилося відео, на якому люди просять пояснити Андрія Москаленка, чому його зарплатня у 8 разів перевищує заробітну плату президента України.

Андрій Садовий вирішив прокоментувати зарплати працівників міської ради. Мер Львова запевнив, що його заступник  Андрій Москаленко заробляє від 45 до 55 тис. грн на місяць. 

«Комусь дуже хочеться, щоб чиновники не порушували радянських традицій: зарплату треба отримувати малу, а от красти вже скільки зможеш винести. В нас це так не працює. У Львові директор школи отримує на руки до 40 тисяч гривень, висококваліфікований лікар, чи керівник медичної установи може офіційно отримувати до 100 тисяч гривень. А от заступник міського голови, який несе відповідальність за мільярдний бюджет чомусь має бути бідним і думати не про місто, а як дожити до наступної зарплати», – написав на своїй сторінці у Facebook Садовий. 

За його словами, інформація, яку поширюють в мережі, – брехня і маніпуляція. «Його щомісячний дохід від 45 до 55 тис. У листопаді він отримав відрядні, які перед тим витратив на поїздку за кордон. Це ще + 14 тисяч гривень, а привіз для Львова 100 тисяч євро грантової підтримки за перемогу у конкурсі Європейська столиця інновацій. Також Андрій отримав одноразову річну матеріальну допомогу розміром 59 тис. грн, більшу частину якої витратив на виготовлення британської візи. Може когось це здивує, але віза на 5 років коштує майже 1 тисячу фунтів. Підозрювати у корупції треба чиновників, які працюють на голі оклади, але живуть своє найкраще життя і навіть не знають, яка у них офіційна зарплата», – додав мер Львова.

Нагадаємо, наприкінці грудня Україну сколихнула новина про те, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався дати керівнику ДБР хабар у розмірі $500 тис., аби той посприяв у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних йому фірмах у межах кримінального провадження. При цьому провадження стосується масштабних оборудок із закупівлями Міноборони

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Теги: Андрій Садовий зарплатня зарплата Львів

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