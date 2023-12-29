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«Ситуація більш, ніж складна»: Садовий розказав про наслідки атаки на Львів (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Ситуація більш, ніж складна»: Садовий розказав про наслідки атаки на Львів (фото, відео)
Садовий повідомив, що місто Львів і область зазнали атаки з боку російських дронів-камікадзе типу «Шахед» і ракет
фото: скріншот

Мер підтвердив, що у Львові одна людина загинула і вісім звернулися за медичною допомогою

У Львові внаслідок російської атаки одна людина загинула і вісім звернулися за медичною допомогою. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram.

«Ситуація більш складна, ніж я думав з самого початку», – повідомив Садовий.

Мер підтвердив, що у Львові одна людина загинула і вісім звернулися за медичною допомогою. Одна потерпіла у достатньо складному стані. «Є дуже багато руйнувань. Поруч є будинки. Фактично десять будинків зазнали руйнувань. В деяких взагалі усі вікна повилітали, двері покрутило. Також наша комунальна школа», – сказав Садовий.

За його словами, ситуація виглядає так, що канікули для дітей будуть продовжені. «Треба можливо місяць і більше, щоби усе привести до пуття», – додав міський голова.

«Ситуація більш, ніж складна»: Садовий розказав про наслідки атаки на Львів (фото, відео) фото 1

Також він повідомив, що рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій якісно спрацювали на об'єктах критичної інфраструктури міста, де сталися пожежі.

«Ситуація більш, ніж складна»: Садовий розказав про наслідки атаки на Львів (фото, відео) фото 2

Садовий додав, що місто Львів і область зазнали атаки з боку російських дронів-камікадзе типу «Шахед» і ракет.

«Ми зараз на штабі ухвалюємо рішення про повну компенсацію стосовно тих втрат, які мають люди. Головне зараз – відновити життєдіяльність будинків», – зазначив Садовий.

Також він сказав, що якщо хтось з мешканців пошкоджених будинків потребуватиме переселення, міська влада допоможе з цим.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Львові через ракетний удар 29 грудня постраждали вже 15 людей. «Кількість постраждалих у Львові зросла до 15», – написав він.

Крім того, за словами Козицького, станом на цю годину відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках та двох школах.

«Багато пошкоджених автомобілів. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. На місці працюють усі профільні служби», – додав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що унаслідок російської атаки по Львову сьогодні зранку, 29 грудня, вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, три школи та дитячий садочок. 

Теги: Андрій Садовий Львів

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