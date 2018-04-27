Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках

Яскраві вбрання, столи з традиційними стравами та самогоном, танці, співи

Пропонуємо вам переглянути добірку раніше непублікованих знімків, зроблених у 1960 році фотографом Всеволодом Тарасевичем на Буковині. Він отримав завдання зробити цікавий репортаж із життя селян. Також Тарасевич став свідком традиційного буковинського весілля. Яскраві вбрання місцевих жителів, столи з традиційними стравами та самогоном,



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Традиційне буковинське весілля

Яскраві вбрання, столи з традиційними стравами та самогоном, танці, співи

Пропонуємо вам переглянути добірку раніше непублікованих знімків, зроблених у 1960 році фотографом Всеволодом Тарасевичем на Буковині.

Він отримав завдання зробити цікавий репортаж із життя селян. Також Тарасевич став свідком традиційного буковинського весілля. Яскраві вбрання місцевих жителів, столи з традиційними стравами та самогоном, танці, співи, все це він зафіксував.

Фотограф також заходив на ферму, зняв доярок і трактористів. Зробив загальну панораму села.

Джерело: Gazeta.ua