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    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках

    Яскраві вбрання, столи з традиційними стравами та самогоном, танці, співи
    Пропонуємо вам переглянути добірку раніше непублікованих знімків, зроблених у 1960 році фотографом Всеволодом Тарасевичем на Буковині. Він отримав завдання зробити цікавий репортаж із життя селян. Також Тарасевич став свідком традиційного буковинського весілля. Яскраві вбрання місцевих жителів, столи з традиційними стравами та самогоном,
    • 27 Квiтня, 13:38
    • Розсилка
    Традиційне буковинське весілля
    Традиційне буковинське весілля

    Яскраві вбрання, столи з традиційними стравами та самогоном, танці, співи

    Пропонуємо вам переглянути добірку раніше непублікованих знімків, зроблених у 1960 році фотографом Всеволодом Тарасевичем на Буковині.

    Він отримав завдання зробити цікавий репортаж із життя селян. Також Тарасевич став свідком традиційного буковинського весілля. Яскраві вбрання місцевих жителів, столи з традиційними стравами та самогоном, танці, співи, все це він зафіксував.

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    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
    Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках

    Фотограф також заходив на ферму, зняв доярок і трактористів. Зробив загальну панораму села.

    Джерело: Gazeta.ua

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