Самогон, танці та красиві дівчата. Як проходили буковинські весілля у 1960-х роках
- 27 Квiтня, 13:38
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Традиційне буковинське весілля
Яскраві вбрання, столи з традиційними стравами та самогоном, танці, співи
Пропонуємо вам переглянути добірку раніше непублікованих знімків, зроблених у 1960 році фотографом Всеволодом Тарасевичем на Буковині.
Він отримав завдання зробити цікавий репортаж із життя селян. Також Тарасевич став свідком традиційного буковинського весілля. Яскраві вбрання місцевих жителів, столи з традиційними стравами та самогоном, танці, співи, все це він зафіксував.
Фотограф також заходив на ферму, зняв доярок і трактористів. Зробив загальну панораму села.
Джерело: Gazeta.ua