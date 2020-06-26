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    Суспільство

    СБУ затримала неонацистів, які хотіли підпалити мечеть в Одесі

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    СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в РФ - СБУ затримала неонацистів, які хотіли підпалити мечеть в Одесі
    СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в РФ

    Правоохоронці затримали у ніч на 26 червня двох молодих чоловіків, які мали при собі пляшки з щапалювальною сумішшю

    Служба безпеки України затримала в Одесі представників неонацистської організації, які хотіли підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Зазначається, що правоохоронці затримали вночі 26 червня двох молодиків з запалювальною сумішшю біля мечеті.

    «Оперативники спецслужби задокументували, що двоє неонацистів планували вчинити теракт з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та повалення конституційного ладу. До координації діяльності структури слідчі СБУ обґрунтовано підозрюють представників спецслужб РФ», - йдеться у повідомленні.

    СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в РФ.

    Під час проведення особистого огляду та обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці вилучили засоби підпалення, мобільні термінали та записники із доказами планування терористичного акту.

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    Наразі фігурантів справи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

    Триває досудове слідство.

    У СБУ повідомили, що минулого тижня затримали одного з організаторів цього неонацистського угруповання.

    Нагадаємо, сьогодні, 26 червня, кримські татари відзначають День національного прапора. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, що відбувся 26-27 червня в Сімферополі у 1991 році.

    Як повідомлялося, 10 червня посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

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