СБУ затримала неонацистів, які хотіли підпалити мечеть в Одесі



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СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в РФ

Правоохоронці затримали у ніч на 26 червня двох молодих чоловіків, які мали при собі пляшки з щапалювальною сумішшю

Служба безпеки України затримала в Одесі представників неонацистської організації, які хотіли підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що правоохоронці затримали вночі 26 червня двох молодиків з запалювальною сумішшю біля мечеті.

«Оперативники спецслужби задокументували, що двоє неонацистів планували вчинити теракт з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та повалення конституційного ладу. До координації діяльності структури слідчі СБУ обґрунтовано підозрюють представників спецслужб РФ», - йдеться у повідомленні.

СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в РФ.

Під час проведення особистого огляду та обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці вилучили засоби підпалення, мобільні термінали та записники із доказами планування терористичного акту.

Наразі фігурантів справи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

У СБУ повідомили, що минулого тижня затримали одного з організаторів цього неонацистського угруповання.

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня, кримські татари відзначають День національного прапора. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, що відбувся 26-27 червня в Сімферополі у 1991 році.

Як повідомлялося, 10 червня посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.