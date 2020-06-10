ЄС продовжив санкції проти Росії ще на рік



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«Кримський пакет» санкцій проти РФ буде продовжено ще на рік

Рішення ще має бути затверджене Радою Євросоюзу у опубліковане

Посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

Про це написав у Twitter кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Посли ЄС дали «зелене світло» для продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на один рік, без змін», - написав він.

EU ambassadors have now given green light to prolong the EU's #Crimea investment ban by one year. no changes. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 10, 2020