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    ЄС продовжив санкції проти Росії ще на рік

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    &laquo;Кримський пакет&raquo; санкцій проти РФ буде продовжено ще на рік - ЄС продовжив санкції проти Росії ще на рік
    «Кримський пакет» санкцій проти РФ буде продовжено ще на рік

    Рішення ще має бути затверджене Радою Євросоюзу у опубліковане

    Посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

    Про це написав у Twitter кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

    «Посли ЄС дали «зелене світло» для продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на один рік, без змін», - написав він.

    ЄС Крим Росія окупанти анексія дипломатія санкції інвестиції експорт імпорт посол окуповані території
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