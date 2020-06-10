ЄС продовжив санкції проти Росії ще на рік
Рішення ще має бути затверджене Радою Євросоюзу у опубліковане
Посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.
Про це написав у Twitter кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.
«Посли ЄС дали «зелене світло» для продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на один рік, без змін», - написав він.
EU ambassadors have now given green light to prolong the EU's #Crimea investment ban by one year. no changes. #Ukraine #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 10, 2020
«Єдність і солідарність ЄС зруйнували відчайдушні спроби Росії скористатися Covid-19 для скасування санкцій, запроваджених проти РФ за триваючу агресію проти України. «Кримський пакет» буде продовжено ще на рік. Вдячні нашим партнерам за їхню непохитну підтримку», - пише представник України при ЄС, посол Микола
#EU unity and solidarity destroyed Russia’s desperate efforts to use #COVID19 for lifting sanctions imposed on RF for ongoing aggression against Ukraine. «Crimean package» will be prolonged for another year. Grateful to our partners for their unwavering support of @EUCouncil— Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) June 10, 2020
Рішення ще має бути затверджене Радою Євросоюзу у опубліковане в Офіційному журналі, після чого набуде чинності.
Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.
Термін дії чинних санкцій ЄС щодо Криму завершувався 23 червня.