СБУ затримала терориста «ДНР», який їхав вступати до українського вишу, – журналіст



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Затриманий Сергій Любецький мав при собі «документи ДНР» Фото: Фейсбук Юрія Бутусова

Журналіст припускав, що тепер Любецький поповнить обмінний фонд

При спробі перетнути лінію розмежування на контрольному пункті в’їзду-виїзду контррозвідка затримала 20-річного мешканця Донецька Сергія Любецького, який служить на контракті в 4-му батальйоні тероборони 1-го корпусу «ДНР».

Про це у вівторок, 23 червня, написав на сторінці у Фейсбуці журналіст Юрій Бутусов.

За інформацією журналіста, Любецький мав при собі також посвідчення співробітника «Фонду ветеранів бойових дій «ДНР», військовий квиток терористичної організації та документ, який засвідчує проходження ним військової служби за контрактом у так званому «міноборони «ДНР».

«Не інакше як поступати (до вишу) зібрався – може, сподівається, що йому ще й гуртожиток дадуть?.. Ветеранське посвідчення даремно з собою брав – пільги на навчання для жителів «ЛДНР» ввели, а ось пільги на проїзд для учасників бойових дій в Україні вже відміняють, так що військовий квиток і ветеранське посвідчення незрозуміло навіщо взяв. Ну, доведеться відповідати за законом. Все-таки пільги для абітурієнтів з окупованих територій повинні супроводжуватися перевіркою СБУ», – пише Бутусов.

Журналіст припускав, що тепер Любецький поповнить обмінний фонд.