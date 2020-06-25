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    Культура

    У СБУ пояснили, чому дозволили російській акторці Варнаві в’їзд в Україну

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    <p>Міністерство культури прибрало з переліку заборонених&nbsp;на в&rsquo;їзд в Україну російську телеведучу та актрису Катерину Варнаву, яка відвідувала анексований Крим</p> - У СБУ пояснили, чому дозволили російській акторці Варнаві в’їзд в Україну

    Міністерство культури прибрало з переліку заборонених на в’їзд в Україну російську телеведучу та актрису Катерину Варнаву, яка відвідувала анексований Крим

    У 2017 році в СБУ казали, що акторці заборонено в’їзд в Україну на п’ять років

    В Службі безпеки пояснили, що термін заборони на в’їзд для російської телеведучої Катерини Варнави закінчився і про дії, які можуть загрожувати нацбезпеці України з боку вказаної громадянки Росії, спецслужбі не відомо.

    Про це йдеться у відповіді СБУ на запит УП.

    Видання звернулося з інформаційним запитом до СБУ і питала, коли саме Варнаву виключили з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, та на якій підставі. 

    «Органами та підрозділами СБ України рішення про заборону в'їзду на територію України приймається в інтересах забезпечення національної безпеки України. Якщо за період дії заборони даних щодо вчинення особою дій, що можуть завдати шкоди національній безпеці, не отримано, приймається рішення про скасування заборони в'їзду в Україну цій особі. Відповідно до ч. 6 ст. 15 Закону України «Про кінематограф». Службою безпеки України у березні цього року було поінформовано Міністерство культури України для врахування при оновленні інформації», - йдеться у повідомленні.

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    У 2017 році в СБУ казали, що акторці заборонено в’їзд в Україну на п’ять років.

    В червні 2020 року стало відомо, що Міністерство культури прибрало з переліку заборонених на в’їзд в Україну російську телеведучу та актрису Катерину Варнаву, яка відвідувала анексований Крим. У Мінкульті пояснили, що зробили це у березні 2020 року на підставі подання СБУ.

    Катерина Варнава була ведучою програми «Хто зверху?» на «Новому каналі». У травні 2017 року СБУ заборонила телеведучій в'їзд в Україну на п'ять років через відвідування нею окупованого Криму.

    21 березня 2019 року Міністерство культури занесло Варнаву у список осіб, що загрожують національній безпеці України.

    Крим телебачення СБУ Мінкульт культура
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