Кримські татари сьогодні відзначають День національного прапора



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Прапор кримських татар

На флагштоку біля будівлі МЗС відбудеться урочиста церемонія підняття кримськотатарського прапора

Кримські татари 26 червня відзначають День національного прапора. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, що відбувся 26-27 червня в Сімферополі у 1991 році.

Голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров повідомив, що МЗС України дав директиву посольствам країни по всьому світу підняти сьогодні разом із державним прапором України і прапор кримських татар.

«Вранці в багатьох країнах, де є дипломатичні представництва України, поряд з державним прапором України майорітиме кримськотатарський національний прапор. І в багатьох країнах, де є хоча б маленька кримськотатарська діаспора, вони прийдуть, і разом з українськими дипломатами братимуть участь у цій церемонії», – повідомив Чубаров.

Серед країн, де проходитимуть заходи, Чубаров згадав Болгарію, Туреччину і США.

Раніше Меджліс кримськотатарського народу також звернувся до керівництва Асоціації міст України з ініціативою щодо підняття кримськотатарського прапора разом із державним прапором України на флагштоках біля будівель міських рад міст – обласних центрів 26 червня.

Прапор кримських татар є полотном небесного кольору із зображеним на ньому знаком – тамгою – золотистого кольору.

Нагадаємо, 10 червня посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.