СБУ затримала росіянина, якого два роки розшукував Інтерпол

Громадянин Ромії, якого два роки розшукувала міжнародна організація кримінальної поліції, переховувався на території України. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Контррозвідники СБУ встановили, що росіянин переховується на території України, аби уникнути кримінальної відповідальності, від правоохоронців Литовської Республіки», – йдеться в повідомленні.

Чоловіка оголосили у міжнародний розшук за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із фінансовими оборудками. Зловмисник намагався легалізуватись у Хмельницькому. Проте після того як його задум провалився, він утік та «заліг» у Києві, де його і затримала СБУ.

«Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевіряється його можлива причетність до скоєння злочинів в Україні», – додали у відомстві.

Операцію провели співробітники Хмельницького управління СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури.

Раніше контррозвідка СБУ затримала колишнього депутата міської ради Миколаєва, який готувався до приходу «русского мира».

У Мукачево, що на Закарпатті співробітники Служби безпеки України затримали ще одного агента російських спецслужб.