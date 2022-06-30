Хто здав Херсон? СБУ відзвітувала про хід розслідування

Зрадників всередині Служби вкрай мало, тому що з 2014 року вона пройшла кілька етапів свого оновлення

Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко розповів, скільки співробітників СБУ було притягнуто до відповідальності через державну зраду. Наразі Головне управління внутрішньої безпеки працює з деструктивними елементами в самій Службі. Зокрема мова йде про місцевого зрадника Херсонщини керівника Антитерористичного центру Ігора Садохіна, розповів Дехтяренко в інтерв'ю «Главкому».

«Наразі ми працюємо з підполковником Садохіним, вивчаються всі обставини, пізніше ми дамо більше деталей. Але мені здається, що питання захисту території Херсонської області від прямої російської агресії і те, що ворогу так швидко вдалося її окупувати, стосується більшої кількості державних структур, які мають відповідний функціонал, а не Служби безпеки», – зазначив Дехтяренко.

Також речник СБУ зазначив, що зрадників всередині Служби вкрай мало, тому що з 2014 року вона пройшла кілька етапів свого оновлення, особливо за останні роки.

«Згадайте справу того ж генерала Шайтанова, якого затримали в 2020 році за підозрою в роботі на Росію. Служба сама зацікавлена в самоочищенні і працює над цим вже не перший рік», – уточнив Дехтяренко.

Крім того, речник прокоментував затримання ексгенерала Андрія Наумова, який очолював головне управління внутрішньої безпеки СБУ. Наумова у червні було затримано в Сербії.

«Ця людина уже давно – з 2021 року – не працює в СБУ. І ми не можемо коментувати якісь вчинки людей, котрі не є нашими співробітниками. Єдина ремарка – безвідносно до персоналій: не слід забувати, що наразі РФ активно використовує увесь арсенал інформаційної війни у боротьбі проти України, намагаючись серед іншого дискредитувати й українські безпекові структури», – розповів Дехтяренко.

Речник СБУ нагадав, що інформаційні «вкиди» відносно окремих осіб можуть бути одним з проявів цієї стратегії.

Нагадаємо, речник СБУ також заявив, що Сівкович і Клюєв далі займаються підривною діяльністю в Україні.

Раніше СБУ пояснила, чому так довго викривала нардепа Деркача.

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