На Закарпатті СБУ затримала агента російських спецслужб

Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

У Мукачево, що на Закарпатті співробітники Служби безпеки України затримали ще одного агента російських спецслужб. Про це інформує пресцентр силового відомства.

Як зазначається, ним виявися громадянин РФ, який прибув у регіон для збору суспільно-політичної інформації.

«Він передавав її своїм кураторам для підготовки ворожих диверсій і спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування обстановки у прикордонних районах. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – сказано у повідомленні.

Крім того, як повідомляється, співробітники СБУ ідентифікували командира підрозділу окупаційних угруповань РФ, який віддав наказ про ракетні обстріли критичної інфраструктури у місті Дубно (Рівненщина).

«Слідчі заочно повідомили окупанту про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України», – інформує СБУ.

Раніше Служба безпеки викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ (відомого, як ГРУ), котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України. До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань викрили на фінансуванні терористів «ДНР» колишнього нардепа Валерія Горбатова. Нагадаємо, правоохоронці викрили наркоугруповання, яке курувалося спецслужбами РФ. Також СБУ заблокувала компанії олігарха РФ, який фінансував війну.