СБУ пояснила, чому так довго викривала нардепа Деркача

Служба безпеки у червні повідомила про викриття агентурної мережі розвідки РФ, до якої входив нардеп Деркач

Українські спецслужби давно вели роботу щодо злочинних дій нардепа-зрадника Андрія Деркача, однак оприлюднити інформацію не могли відповідно до вимог закону. Про це розповів речник Служби безпеки Артем Дехтяренко у інтерв’ю «Главкому».

«СБУ про це (те, що Деркач – агент російських спецслужб – «Главком») стало відомо не тільки зараз. Робота велася давно. І якщо ви уважно прочитаєте наше повідомлення, то головний акцент полягає в тому, що цей депутат не просто є агентом РФ, а те, що він активно готувався до вторгнення Росії і курував певну мережу зі своїми завданнями. При цьому підконтрольні йому структури хотіли вчинити силове захоплення влади», – зазначив речник СБУ.

До того ж, як наголосив Дехтяренко, є певна специфіка роботи спецслужби. Є оперативна інформація, а є процесуальні норми та вимоги. І шлях між ними може зайняти значний час, особливо, коли стосується оприлюднення інформації.

«Це великий ланцюг – одне необережне слово в інтерв’ю може зірвати якусь велику секретну операцію, яка відбувається прямо зараз», – сказав він.

Також Дехтяренко зазначив, що СБУ дотримується норм закону щодо оприлюднення тієї чи іншої інформації.

«Ми живемо у правовій державі і діємо відповідно. Недостатньо просто мати якусь інформацію. Збираються докази, отримуються дозволи, проводяться експертизи. Більшість людей, звісно, хочуть швидкого результату, але вирок суду отримується якраз після того, коли перед цим була проведена кропітка робота з чіткою доказовою базою», – наголосив він.

Речник СБУ також додав, що з колаборантами, які вже відкрито перейшли на біг ворога, робота також велася і ведеться.

«Пам’ятаєте нещодавню новину, коли була викрита агентурна мережа ФСБ в Кабінеті міністрів і Торгово-промисловій палаті? Якщо звернете увагу, то свідчення на відео фігуранти дають у теплому одязі, а опублікували ми його влітку. Тобто говорити про те, що нам стало про щось відомо лише тоді, коли ми про це написали публічно, – не зовсім правильно. Публікація – просто вершина айсберга», – сказав представник української спецслужби.

Дехтяренко пояснив значний розрив у часі між отриманням Службою інформації та її оприлюдненням процесуальними вимогами.

«Так трапляється тому що, як я вже казав, є певні процесуальні вимоги. Тільки коли є дозвіл слідчих на оприлюднення даних, ми можемо це зробити. Наведу приклад з тим же братом екснардепа Олега Царьова, якого СБУ затримала у Дніпрі. Йому обіцяли посаду «губернатора Дніпропетровської області», якщо він допоможе російським окупантам захопити регіон. Служба безпеки давно його вела. Але коли він вже приступив до виконання поставлених ворогом завдань, які могли призвести до серйозних наслідків, одразу спрацювали наші хлопці, які не допустили вчинення злочину. Просто є певний ланцюжок, який ми не можемо змінити навіть в умовах війни, бо обмежені законом», – пояснив речник СБУ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ (відомого, як ГРУ), котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України. До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач. За даними слідства, Деркач курував створення приватних охоронних підприємств в різних областях нашої країни, які повинні були посприяти швидкому захопленню країни.

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