СБУ арештувала активи турагентства, повʼязаного з російським бізнесменом

Бенефіціар турфірми володіє однією з найбільших сталеливарних і гірничодобувних компаній РФ

Усі арештовані активи передано АРМА

За ініціативи СБУ арештовано корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Встановлено, що кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора.

«У бізнес-колах РФ цього чоловіка називають «железным мальчиком». Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств. У 2016 році бізнесмен отримав від президента РФ Володимира Путіна відзнаку «За благодеяние», – йдеться в повідомленні.

Наразі, за рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:

корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн. грн;

кошти у розмірі понад 3 млн. грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.

Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

СБУ продовжує досудове розслідування щодо цієї компанії за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Викриття та документування злочину відбувалося співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури м. Києва.

СБУ не називає назву фірми, але за інформацією ЗМІ, мова йде про компанію TUI.