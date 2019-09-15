Сенцов показав єдине фото з російської в'язниці



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Сенцов написав, що в російських в'язницях ув'язненим не дозволяються ні телефони, ні інтернет

Режисер написав, що переслав це фото рідним напередодні нового 2016 року

Український режисер Олег Сенцов, який був звільнений під час обміну полоненими між Україною та РФ, показав єдине фото з російської в'язниці.

Про це він написав у Facebook.

Сенцов написав, що переслав це фото рідним напередодні нового 2016 року.

«Постскриптум про банку. Ув'язненим не дозволяються ні телефони, ні інтернет. Хоча є такі в'язниці, де подібні заборонені предмети присутні. Але я в подібних місцях бував вкрай рідко, лише проїздом по етапу. В основному я сидів в максимально ізольованих, сумних закладах, де про подібні речі ніхто не думав. Вибравши можливість зв'язку, я коротко зв'язувався з рідними, щоб дати знати, що я живий і куди мене везуть. Ця фотографія єдина, зроблена у в'язниці. Пощастило її зробити і переслати своїм. На ній переддень нового 2016 року», - написав Сенцов.

Як повідомлялося, на форумі YES Сенцов показав банку з жовтою і синьою смугами, яку провозив із собою 5 років у неволі, і заявив, що хотів би наповнити її бирками інших звільнених українців. Цю банку він передав президенту Володимиру Зеленському, з проханням наповнити її як можна швидше.

Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну полоненими в Україну повернулись 35 українців, серед яких і Олег Сенцов та Олександр Кольченко.

Після повернення першими дали прес-конференцію саме Сенцов та Кольченко. На пресконференції вони розповіли про плани судів з Російською Федерацією. Сенцов відповів, що справи політв'язнів злилися зі справою України. У свою чергу Кольченко заявив, що адвокати подали скаргу в Європейський суд з прав людини.