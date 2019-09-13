Сенцов звернувся до Зеленського: зробіть так, щоб ця банка якомога швидше була повною



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Олег Сенцов на форумі YES

Сенцов розповів про банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах

Український режисер, колишній в’язень Кремля Олег Сенцов звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля.

Про це Сенцов сказав у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві.

Колишній російський в’язень розповів присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.

«Сьогодні я буду говорити про банку, простий пластиковий слоїк, і те, що має бути в ньому. Я зараз всім поясню, що я мав на увазі. Там, де я був п’ять років, — у в’язниці, — кожна дрібниця, кожна річ має велике значення. Там нічого не викидають, все використовують, і важлива штука — це чай. У пакетику, в коробочці, а можна в банці - я зберігав у банці. Це була непроста банка. У мене були два зошити — жовтий і синій. Я їх не замовляв, мені просто їх передали в передачі, так вийшло. Це було ще на самому початку, в перший місяць. Я взяв і вирізав з цих зошитів дві смужки — синю і жовту — і наклеїв на цю банку, і написав два слова: слово «Слава» і слово «Україні». І поставив на найвидніше місце. Всі п’ять років, поки я «подорожував» по тюрмах Російської Федерації, вона була зі мною, і я ставив її на найвидніше місце», - сказав Сенцов.

За його словами, банка «дуже дратувала тюремників».

«Вони постійно мене задирали, відривали прапор, намагалися топтати — було багато такої дрібної метушні за цю банку. Це була маленька моя боротьба. Це, звичайно, не Іловайськ і не Дебальцеве. Я не був на Донбасі, не був на війні - мене заарештували за два дні до того, як я повинен був туди поїхати. Ну, так вийшло — у кожного своя доля, і ми її не вибираємо. І я вів свою маленьку боротьбу. Нікому не відому, нікому не видну — один на один з цією системою. За себе, за свою гідність, за свою країну і за дві смужки — жовту і синю. Ось ця банка (Сенцов показав посудину, — Ред.). Також в тюрмах у російських ув’язнених є так звані нагрудні знаки. Це ось мій (дістав знак, — Ред.). Червона смуга означає «схильний до втечі», «спецув'язнений», «спецконтроль», ну і інші моменти всі. Я на пам’ять його забрав із собою», - розповів колишній політв’язень.

Він додав, що у деяких арміях світу «є така традиція — навіть не традиція, а правило, — що при загибелі бійця його командир відриває жетон, для того щоб зібрати звіти про загиблих».

«Це сумне правило, сумна традиція. Я б хотів завести іншу: мені б дуже хотілося, щоб ця банка якомога швидше наповнилася бирками тих, хто все ще знаходиться в полоні у Росії, на Донбасі та в Криму. Пане президент, зробіть так, щоб ця банка якомога швидше була повною», - заявив Сенцов.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

Джерело: Новое Время