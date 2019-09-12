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    Сенцов спалив робу ув'язненого, яку носив у полоні: відео

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    Сенцов спалив робу ув'язненого, яку носив у полоні: відео

    Сенцов назвав робу найбільш ненависною для нього річчю на землі

    Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов спалив форму ув'язненого, яку носив у неволі.

    Відповідне відео колишній політв’язень опублікував у своєму Facebook.

    «Це роба ув’язненого. Найбільш ненависна річ на Землі, яку я не люблю. Зараз я її спалю», – заявив Сенцов.

    Після цього він облив одяг займистою речовиною та підпалив.

    «ФСВП (Федеральна служба виконання покарань – ред.) Росії, гори в пеклі», – сказав при цьому режисер.

    На відео також чутно, як люди, які зібралися на це дійство вигукують гасло «Слава Україні!», а також вітають Сенцова з остаточним звільненням.

    Сам Сенцов заявив, що одразу ж відчув полегшення.

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

    До слова, український політв'язень і режисер Олег Сенцов заявив, що у російській в’язниці його змушували свідчити проти Київського міського голови Віталія Кличка. 

     Читайте також: Deutsche Welle: «Дорогий для України обмін в’язнями»
    Росія Олег Сенцов Володимир Зеленський Facebook
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