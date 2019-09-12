Сенцов спалив робу ув'язненого, яку носив у полоні: відео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сенцов назвав робу найбільш ненависною для нього річчю на землі

Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов спалив форму ув'язненого, яку носив у неволі.

Відповідне відео колишній політв’язень опублікував у своєму Facebook.

«Це роба ув’язненого. Найбільш ненависна річ на Землі, яку я не люблю. Зараз я її спалю», – заявив Сенцов.

Після цього він облив одяг займистою речовиною та підпалив.

«ФСВП (Федеральна служба виконання покарань – ред.) Росії, гори в пеклі», – сказав при цьому режисер.

На відео також чутно, як люди, які зібралися на це дійство вигукують гасло «Слава Україні!», а також вітають Сенцова з остаточним звільненням.

Сам Сенцов заявив, що одразу ж відчув полегшення.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

До слова, український політв'язень і режисер Олег Сенцов заявив, що у російській в’язниці його змушували свідчити проти Київського міського голови Віталія Кличка.