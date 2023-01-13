Щедрий вечір: красиві листівки для привітань зі Старим Новим Роком

«Главком» зібрав у мережі найкрасивіші листівки, аби ви могли привітати своїх рідних

У ніч з 13 на 14 січня завжди святкують Старий Новий рік. Це свято виникло через зміну календарів у 1918 році. У багатьох країнах світу відбувся перехід на юліанський календар, який відрізняється від григоріанського на 13 днів. Таким чином, Новий рік за новим стилем стали відзначати на 13 днів раніше – 1 січня. Православна церква відмовилася від нововведень і продовжила відзначати свята за старим стилем.

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13 січня в народі називали День Маланки, Щедрий вечір або Щедра кутя. У цей вечір господині готували на стіл ситні і багаті частування: ковбаси, свинину, вареники, холодець, млинці. Головною стравою на столі є щедра кутя. Від різдвяної вона відрізняється додаванням сала, смальцю, масла або молока.

На святковий стіл обов'язково збирається вся сім'я в чистому і новому одязі. Члени сім'ї веселяться, співають пісні, просять один в одного вибачення. Після вечері дівчата красиво вбираються і ворожать на долю і наречених, а молодь співає обрядові пісні (щедрівки), ходить по домівках і просить частування.

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«Главком» зібрав у мережі найкрасивіші листівки, аби ви могли привітати своїх рідних.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 січня, відзначають День «Зроби свою мрію реальністю», День гумової качки, Щедрий Вечір або свято Меланії.