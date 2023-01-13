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Старий Новий Рік 2023: історія та головні традиції свята

Олександра Садова
glavcom.ua
Старий Новий Рік 2023: історія та головні традиції свята
фото з відкритих джерел

Дата Старого Нового року збігається з Днем Василя

Старий Новий рік завжди святкують у ніч з 13 на 14 січня. З'явилося це свято у 1918 році, коли українці перейшли на григоріанський календар. Також 14 січня християни відзначають День Василя.

Історія свята

Це свято виникло через зміну календарів у 1918 році. У багатьох країнах світу відбувся перехід на юліанський календар, який відрізняється від григоріанського на 13 днів. Таким чином, Новий рік за новим стилем стали відзначати на 13 днів раніше – 1 січня. Православна церква відмовилася від нововведень і продовжила відзначати свята за старим стилем. Тому в храмах продовжили святкувати всі релігійні свята за старим стилем. Тому практично всі свята в православ'ї припадають на 13 днів пізніше сучасної дати. Так, наприклад, колись день святого Василя святкували в перший день нового року, а 13 січня (за юліанським календарем це 31 грудня) — День Маланки.

Головні традиції

Дата Старого Нового року збігається з Днем Василя. Тому всі збиралися разом, йшли до сусідів вітати з Старим Новим роком та посівати. Святкування традиційно починалися напередодні.

13 січня в народі називали День Маланки, Щедрий вечір або Щедра кутя. У цей вечір господині готували на стіл ситні і багаті частування: ковбаси, свинину, вареники, холодець, млинці. Головною стравою на столі є щедра кутя. Від різдвяної вона відрізняється додаванням сала, смальцю, масла або молока. 

На святковий стіл обов'язково збирається вся сім'я в чистому і новому одязі. Члени сім'ї веселяться, співають пісні, просять один в одного вибачення. Після вечері дівчата красиво вбираються і ворожать на долю і наречених, а молодь співає обрядові пісні (щедрівки), ходить по домівках і просить частування. 

14 січня, коли приходив день святого Василя, вже можна було йти в гості. Зазвичай йшли до рідних, хрещених батьків, близьких друзів. Зранку хлопчики та чоловіки брали зерно і йшли посівати. Дівчатам це робити було заборонено. Посівальники спочатку вимовляли спеціальний вірш, у якому бажали господарям достатку та радості. А потім розсипали зерно по будинку. За це вони отримували частування і монети.

Що не можна робити на Старий Новий Рік

  • Не можна брати і давати в борг, щоб не ходити весь рік в боргах.
  • Не можна сваритися;
  • Не можна одягати старий та брудний одяг;
  • Дівчатам не можна посівати;
  • Не можна перераховувати у свято дрібні монети, бо кажуть, що будете весь рік лити сльози.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 січня, відзначають День «Зроби свою мрію реальністю», День гумової качки, Щедрий Вечір або свято Меланії.

Теги: церква історія свята зерно українці православна церква традиції свято

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