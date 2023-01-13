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13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Що святкують 13 січня
фото ілюстративне

Сьогодні не варто виносити сміття і перераховувати дрібні гроші в гаманці

У п'ятницю, 13 січня, відзначають День «Зроби свою мрію реальністю», День гумової качки, Щедрий Вечір або свято Меланії.

День гумової качечки

13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

13 січня святкують День гумової качечки. Ця неординарна подія з’явилася на батьківщині яскравої іграшки – в США. Гумова качечка має багато прихильників, які намагаються щороку святкувати цей день, а також хизуються своїми колекціями цих іграшок.

Гумова качечка упродовж багатьох десятиліть використовується батьками під час ванних процедур малюка, щоб він почував себе в безпеці. Тому сьогодні багато дорослих асоціюють іграшку зі своїм щасливим дитинством.

Найбільша у світі гумова качка знаходиться в Детройті, штат Мічиган.

Яке церковне свято

13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Вечір 13 січня, напередодні Старого Нового року, називають Щедрий вечір. Українці 13 січня також відзначають Маланки та Василів вечір. У народній традиції свята Маланки та Василя об'єдналися у Щедрий вечір. Тобто, 13 січня ми відзначаємо: Василів вечір, свято Маланки та Щедрий вечір.

Значна кількість традицій та обрядів Щедрого вечора асимілювалася з язичницькими. У Щедрий вечір 13 січня ряджена молодь ходила по домівках, співала щедрівки, за що господарі їх щедро віддячували: пригощали оладками, пирогами, ковбасами. Щедрівками вітали господарів зі святом. Самі щедрування супроводжувалося магічними діями, танцями, музикою, пантомімою, обрядовими іграми з масками: наприклад, водили Козу та грали у Меланку. Також важливим ритуалом Щедрого вечора були дівочі ворожіння.

Головна страва Щедрого вечора – кутя. Якщо на Різдво готують багату кутю, то на Маланку – щедру кутю. На відміну від багатої, її можна заправляти скоромниною (м'ясом та салом). Як і на багатий вечір, кутю також ставлять на покуті. Крім того, господині печуть млинці, готують пироги та вареники з сиром, щоб обдаровувати щедрувальників та посівальників. Перед тим, як сісти за стіл, обов'язково молилися.

Народні прикмети: 

  • Якщо 13 січня на вулиці туман, значить, в Новому році людину чекає щастя, а урожай буде багатим.
  • Сильна хуртовина обіцяє багатий урожай горіхів.
  • Якщо небо зоряне, то буде багато ягід і грибів.
  • Відлига 13 січня обіцяє дощове літо.
  • Якщо на Василів вечір випадає молодик, то ріки навесні з берегів не вийдуть.
  • Якщо сонце стоїть високо – садівники зберуть багатий урожай.

Що не рекомендується робити:

  • У цей день не можна братися за щось нове, оскільки люди вірили, що з цього не вийде нічого гарного.
  • Не можна ставити на святковий стіл страви з риби та птиці. Вважають, що так щастя може злетіти або випливти з дому.
  • Не варто 13 січня давати або брати гроші у борг, інакше борги будуть переслідувати весь рік.
  • Також не варто виносити сміття і перераховувати дрібні гроші в гаманці, щоб не відлякати достаток.

Іменини

13 січня День ангела відзначають: Давид, Йосип, Меланія, Михайло, Петро, Яків.

Теги: свята гроші українці традиції молодь свято Щастя

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