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Що змінить для ЗМІ закон «Про медіа»: авторки документу розповіли подробиці

Ірина Глотова
glavcom.ua
Що змінить для ЗМІ закон «Про медіа»: авторки документу розповіли подробиці
Авторки закону «Про медіа» розповіли, за що медіа отримуватимуть штрафи
фото: www.standtogethertrust.org

Новий закон «Про медіа» вводить поняття припису і низку штрафів для видань та їх журналістів

Перед Новим роком президент України підписав закон «Про медіа». Документ містить понад 300 сторінок тексту і вводить багато законодавчих новацій для журналістів. Про це під час зустрічі на «Платформі прав людини» розповіли представниці колективу авторів нещодавно ухваленого закону «Про ме діа» адвокатеса Анна Літвіщенко та голова ГО «Лабораторія цифрової безпеки» Віта Володовська. Про це пише Національна спілка журналістів України. 

За їх словами, новий закон не передбачає попереджень, заходами реагування на порушення є: припис, який виноситься за рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Може також загрожувати штраф, анулювання ліцензії, скасування реєстрації, заборона видання (розповсюдження) друкованого медіа, тимчасова заборона поширення онлайн-медіа, заборона поширення онлайн-медіа, тощо.  

Порушення поділяються на:

  • незначні (неподання змін до реєстру, порушення вимог про вихідні дані, порушення вимог щодо виборів та реклами тощо),
  • значні (дискримінаційні висловлювання, заборонені фільми, порнографія, пропаганда наркотиків, жорстокого поводження з тваринами, виправдання комуністичного та нацистського режимів, висвітлення діяльності влади держави-агресора, приниження державної мови тощо) 
  • грубі (заклики до насильницької зміни державного ладу, заклики до тероризму, пропаганда російського тоталітарного режиму, поширення недостовірної інформації про збройну агресію тощо).

Штраф за незначні та значні порушення – 33-67 тис. грн, за грубі – 67-100,5 тис. грн.

Якщо йдеться про аудіовізуальні медіа, провайдерів аудіовізуальних сервісів або постачальників електронних комунікаційних послуг, то за незначні порушення виноситься припис (Нацрада його виносить без проведення перевірки). Припис може перерости у штраф, якщо впродовж року медіа допустили п’ять незначних порушень

Друковані медіа за незначні порушення отримують припис, після п’яти приписів – штраф. Якщо медіа не зареєстроване, то штраф накладається після трьох незначних порушень.

Онлайн-медіа за незначні порушення отримують припис, за 5 таких порушень на місяць (для зареєстрованих медіа) або за 3 (для незареєстрованих) – штраф. За значне порушення – припис, за повторне значне – штраф і подвійний штраф за кожне наступне, за 5 значних – скасування реєстрації для зареєстрованих або тимчасова заборона поширення для незареєстрованих онлайн-медіа.

Автори закону «Про медіа» говорять, що його може скасувати сама Національна рада, штраф можна буде оскаржити у судовому порядку. 

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Теги: телебачення пропаганда закон штраф президент

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