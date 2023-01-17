У Росії журналіст отримав штраф за слово «фронт»

У суді заявили, що поняття «фронт» стосується війни, а Росія веде не війну, а «спецоперацію»

Заступника редактора видання «Якутія.Інфо» у Росії Тимофія Єфремова суд оштрафував на 30 тис. руб. (близько 15 тис. грн) за сказане в ефірі телеканалу «Дождь» слово «фронт». Про це повідомляє «Медуза».

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Чоловік сказав фразу: «Жінку ж на фронт не відправиш». А це нібито дискредитує російську армію.

У суді заявили, що поняття «фронт» стосується війни, а Росія веде не війну, а «спецоперацію». Таким чином, журналіст повинен був використати офіційний термін «лінія зіткнення».

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Згодом Верховний суд Якутії повернув справу на повторний розгляд, однак після цього її закрили.

Раніше повідомлялося, що суд оштрафував білоруського журналіста за інтерв’ю з Тихановською.

Також чемпіонку світу оголосили в розшук через критику Лукашенка.