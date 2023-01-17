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У Росії журналіст отримав штраф за слово «фронт»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Росії журналіст отримав штраф за слово «фронт»
фото з відкритих джерел

У суді заявили, що поняття «фронт» стосується війни, а Росія веде не війну, а «спецоперацію»

Заступника редактора видання «Якутія.Інфо» у Росії Тимофія Єфремова суд оштрафував на 30 тис. руб. (близько 15 тис. грн) за сказане в ефірі телеканалу «Дождь» слово «фронт». Про це повідомляє «Медуза».

Чоловік сказав фразу: «Жінку ж на фронт не відправиш». А це нібито дискредитує російську армію.

У суді заявили, що поняття «фронт» стосується війни, а Росія веде не війну, а «спецоперацію». Таким чином, журналіст повинен був використати офіційний термін «лінія зіткнення». 

Згодом Верховний суд Якутії повернув справу на повторний розгляд, однак після цього її закрили. 

Раніше повідомлялося, що суд оштрафував білоруського журналіста за інтерв’ю з Тихановською.

Також чемпіонку світу оголосили в розшук через критику Лукашенка.

Теги: журналіст штраф війна росія

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