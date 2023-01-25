Україна стала світовим «лідером» за кількістю вбитих журналістів

Майже кожен четвертий вбитий у минулому році працівник ЗМІ загинув саме в Україні

Щонайменше 15 журналістів загинули в Україні у 2022 році, що є наслідком повномасштабного вторгнення Росії. Такі дані наводить американська незалежна організація «Комітет захисту журналістів» (CPJ). Вона вже підтвердила, що 13 робітників ЗМІ були вбиті під час збору новин та підготовки репортажів, а також продовжує з’ясовувати, чи двоє інших загиблих втратили життя через свою професійну діяльність.

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«Більшість із них загинули на ранніх стадіях війни, і CPJ не задокументував жодного вбивства журналістів в Україні, пов’язаного з виконанням професійних обов’язків, після вбивства французького оператора Фредеріка Леклерка-Імгоффа наприкінці травня. Однак ситуація на місцях залишається небезпечною: представники ЗМІ часто отримують поранення внаслідок обстрілів під час висвітлення конфлікту, а деякі з них повідомляють, що вони стали мішенню для російських сил», – пише у своєму звіті Дженніфер Данем, заступниця директора редакції CPJ.

В цілому, «Комітет захисту журналістів» називає 2022-й «смертельним» для журналістів. було вбито щонайменше 67 працівників ЗМІ — найбільша кількість із 2018 року і майже на 50% більше, ніж у 2021 році. Експерти кажуть, що таке зростання безпосередньо пов’язане з подіями в Україні. Додатковим фактором стало збільшення кількості вбивств у Латинській Америці.

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Автори дослідження наголошують на тому, що більше половини з 67 вбивств відбулися лише в трьох країнах: Україні (15), Мексиці (13) і Гаїті (7), що є найвищими річними показниками, коли-небудь зафіксованими CPJ для цих країн.