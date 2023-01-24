Пропагандистка Медведчука отримала підозру: деталі від СБУ

Раніше Панченко працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука

Журналістка створила так званий «документальний фільм», в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя

Служба безпеки України повідомила про підозру колишній ведучій телеканалів Медведчука Діані Панченко, яка підтримала окупацію Маріуполя. У серпні минулого року вона виїхала до захопленого Донецька. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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«Раніше вона працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви», – йдеться в повідомленні.

Після виїзду до окупованого Донецька, вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора. «Для «розгону» деструктивного контенту активно використовує соцмережі, у тому числі заборонені в Україні. Насамперед у своїх провокаційних «проєктах» вона підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави», – додали в СБУ.

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Крім цього фігурантка створила так званий «документальний фільм», в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Діані Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України). Тривають комплексні заходи для притягнення фігурантки до відповідальності за злочини проти України.

Раніше повідомлялося, що СБУ викликала на допит пропагандистку Медведчука. Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що проти колишньої ведучої проросійських телеканалів NewsOne, «Перший незалежний» та Ukrlive Діани Панченко відкрили кримінальну справу.