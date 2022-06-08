Схід України всіяний «ранами» від обстрілів: вражаючі фото із супутника

На одному з кадрів – зруйновані будівлі у місті Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області

Супутник зафіксував наслідки обстрілу військами Росії Донецької, Луганської та Харківської областей. Вони показали всіяні «ранами» від снарядів та бомб українські поля, зруйновані населені пункти та засікли техніку ворога.

Знімки, зроблені 6 червня надала американська компанія Maxar Technology. Вони опубліковані в її Twitter.

На одному з кадрів – зруйновані будівлі у місті Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області. Також супутник зафіксував російські реактивні системи залпового вогню, орієнтовані на Сєвєродонецьк.

Зокрема, вирви від артилерійських снарядів біля населеного пункту та яму від бомби діаметром 40 метрів між будинками.

Нагадаємо, триває 105-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти ведуть штурмові дії на Слов’янському напрямку, на Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації.