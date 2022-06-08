Під Бахмутом гаряче: окупанти збільшили кількість авіаударів

Українські захисники успішно стримують штурм окупантів у Сєвєродонецьку

Триває 105-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти ведуть штурмові дії на Слов’янському напрямку, на Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 8 червня.

Волинський та Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках, у збройних силах республіки Білорусь за планом проведення перевірки до 11 червня 2022 року відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують демонстраційні заходи з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.

Слобожанський напрямок

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою недопущення просування наших військ продовжує мінування місцевості.

На Слов’янському напрямку противник веде штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Для недопущення проведення контрнаступу наших військ проводить інженерне обладнання вогневих позицій в районі населеного пункту Ізюм.

Донецький напрямок

На Лиманському напрямку противник здійснив спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Райгородок, успіху не мав, відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку наші воїни успішно стримують штурм в місті Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. В районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів.

На Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації. Вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне. Завдав авіаударів вертольотами Ка-52 в районах населених пунктів Покровське, Відродження і Яковлівка.

В районі населеного пункту Нагірне, в результаті вогневого ураження, завданого українськими воїнами, ворог відійшов на раніше займані позиції.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших військ та недопущення перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки противник здійснював інтенсивний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів в районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Опитне. Завдано авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного - по населеному пункту Курахове.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону. Зафіксовано артилерійські обстріли по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакіно, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополине.

На Бессарабському напрямку без суттєвих змін.

Наші перемоги

За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито одинадцять атак ворога, знищено три танки, п’ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».

Особовий склад противника деморалізований. За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовились від подальшої участі у бойових діях, повертають з Луганської області на територію РФ.

Як повідомлялося, перша техніка від США у межах ленд-лізу повинна прибути в Україну приблизно через 2-3 тижні.