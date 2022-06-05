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    Новини

    Ранковий обстріл Києва: оприлюднено знакове фото

    Володимир Великий і завод, що горить - Ранковий обстріл Києва: оприлюднено знакове фото
    Володимир Великий і завод, що горить
    фото: Сергій Вологжанінов

    Знімок зробив Сергій Вологжанінов, який пішов прогулятися о шостій ранку

    Пам'ятник Володимиру Великому і завод, що горить – у нього вранці прилетіло три крилаті ракети від російських фашистів. Таке фото на своїй сторінці у Facebook оприлюднив член Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко.

    «Це фото, зроблене сьогодні вранці, стане одним із символів війни», – написав Лещенко.

    Він також розповів, що знімок зробив Сергій Вологжанінов, який пішов прогулятися о шостій ранку.

    Сергій Лещенко та Сергій Вологжанінов. Фото: Сергій Лещенко/Facebook

    Сергій Лещенко та Сергій Вологжанінов. Фото: Сергій Лещенко/Facebook

    «Сергій – одна із знакових особистостей у Києві, засновник клубу Closer та фестивалю Brave! Factory. Війна знищила улюблену справу, але всі, хто знає Сергія, не дадуть збрехати – це один із найбільших оптимістів, який ніколи не здається і вірить у краще. І завод ми відновимо», – написав Лещенко.

    Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вкотре погрожує Україні новими ударами. Бункерний диктатор казиться через те, що Захід може надати нашій державі ракети дальньої дії.

    Як відомо, 5 червня вранці російські загарбники атакували столицю України ракетами, удари наносилися по залізничних об’єктах. Над Обухівським районом силами протиповітряної оборони була збита ворожа ракета. Попередньо – жертв та руйнацій немає.

    Теги: росія Сергій Лещенко окупанти війна путін обстріл завод Україна Facebook президент ракета окупація #stoprussia
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    Ранковий обстріл Києва: оприлюднено знакове фото