Ранковий обстріл Києва: оприлюднено знакове фото

Знімок зробив Сергій Вологжанінов, який пішов прогулятися о шостій ранку

Пам'ятник Володимиру Великому і завод, що горить – у нього вранці прилетіло три крилаті ракети від російських фашистів. Таке фото на своїй сторінці у Facebook оприлюднив член Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко.

«Це фото, зроблене сьогодні вранці, стане одним із символів війни», – написав Лещенко.

Він також розповів, що знімок зробив Сергій Вологжанінов, який пішов прогулятися о шостій ранку.

Сергій Лещенко та Сергій Вологжанінов. Фото: Сергій Лещенко/Facebook

«Сергій – одна із знакових особистостей у Києві, засновник клубу Closer та фестивалю Brave! Factory. Війна знищила улюблену справу, але всі, хто знає Сергія, не дадуть збрехати – це один із найбільших оптимістів, який ніколи не здається і вірить у краще. І завод ми відновимо», – написав Лещенко.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вкотре погрожує Україні новими ударами. Бункерний диктатор казиться через те, що Захід може надати нашій державі ракети дальньої дії.

Як відомо, 5 червня вранці російські загарбники атакували столицю України ракетами, удари наносилися по залізничних об’єктах. Над Обухівським районом силами протиповітряної оборони була збита ворожа ракета. Попередньо – жертв та руйнацій немає.