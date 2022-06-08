Обстріл Миколаєва, важкі бої на Херсонщині. Ситуація в регіонах станом на ранок 8 червня

На Херсонщині внаслідок бойових дій пошкоджено дуже багато будинків та інфрастуктури

Уночі Миколаїв знову зазнав обстрілів

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Харківщина

Ніч з обстрілами, але без постраждалих. Горіли гаражні кооперативи, супермаркет, нежитлові приміщення. По області обстрілювали Харківський район та Чугуївський райони.

Всього за добу 11 постраждалих і 4 загиблих.

Луганщина

Штурмові дії та вуличні бої у Сєвєродрнецьку. Із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку. Там знищені 25 житлових будинків. Двоє людей загинуло, двоє поранених

Донеччина

Обстріли зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет, РСЗВ «Град» міст: Авдіївка, Курахове, смт. Очеретино, с. Ласточкіно, смт. Нью-Йорк. Пошкоджено 35 об’єктів (24 – приватних будинки, 3 багатоповерхівки, дитячий садок, школа, адміністративні будівлі та промислові споруди).

Поранено п'ять цивільних. Область залишається без газу, частково – без водопостачання та електрики.

Миколаївщина

Вночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється. Вчора внаслідок обстрів с-ща Засілля Первомайської громади загинуло дві людини.

Херсонщина

Ситуація в області критична. Внаслідок бойових дій пошкоджено дуже багато будинків та інфраструктури, також внаслідок обстрілів є загиблі та тяжко ранені серед мирного населення. Стабільно важка ситуація у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській ТГ, там йдуть бойові дії, люди практично весь час сидять у підвалах та погребах. Виїхати та в’їхати з окупованої області практично неможливо, лише через Крим.

Нагадаємо, триває 105-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти ведуть штурмові дії на Слов’янському напрямку, на Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації.