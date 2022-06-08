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    Новини

    Обстріл Миколаєва, важкі бої на Херсонщині. Ситуація в регіонах станом на ранок 8 червня

    На Херсонщині внаслідок бойових дій пошкоджено дуже багато будинків та інфрастуктури - Обстріл Миколаєва, важкі бої на Херсонщині. Ситуація в регіонах станом на ранок 8 червня
    На Херсонщині внаслідок бойових дій пошкоджено дуже багато будинків та інфрастуктури
    фото: ДСНС

    Уночі Миколаїв знову зазнав обстрілів

    Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

    Харківщина

    Ніч з обстрілами, але без постраждалих. Горіли гаражні кооперативи, супермаркет, нежитлові приміщення. По області обстрілювали Харківський район та Чугуївський райони.

    Всього за добу 11 постраждалих і 4 загиблих.

    Луганщина

    Штурмові дії та вуличні бої у Сєвєродрнецьку. Із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку. Там знищені 25 житлових будинків. Двоє людей загинуло, двоє поранених

    Донеччина

    Обстріли зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет, РСЗВ «Град» міст: Авдіївка, Курахове, смт. Очеретино, с. Ласточкіно, смт. Нью-Йорк. Пошкоджено 35 об’єктів (24 – приватних будинки, 3 багатоповерхівки, дитячий садок, школа, адміністративні будівлі та промислові споруди).

    Поранено п'ять цивільних. Область залишається без газу, частково – без водопостачання та електрики.

    Миколаївщина

    Вночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється. Вчора внаслідок обстрів с-ща Засілля Первомайської громади загинуло дві людини.

    Херсонщина

    Ситуація в області критична. Внаслідок бойових дій пошкоджено дуже багато будинків та інфраструктури, також внаслідок обстрілів є загиблі та тяжко ранені серед мирного населення. Стабільно важка ситуація у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській ТГ, там йдуть бойові дії, люди практично весь час сидять у підвалах та погребах. Виїхати та в’їхати з окупованої області практично неможливо, лише через Крим.

    Нагадаємо, триває 105-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти ведуть штурмові дії на Слов’янському напрямку, на Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Миколаєва, важкі бої на Херсонщині. Ситуація в регіонах станом на ранок 8 червня