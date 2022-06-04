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    Події в Україні

    Банкова відреагували на обстріл Святогірської лаври

    Окупанти обстріляли&nbsp;Святогірську лавру - Банкова відреагували на обстріл Святогірської лаври
    Окупанти обстріляли Святогірську лавру
    фото: Юрій Кочевенко / Facebook

    Подоляк: «Україна проведе обряд екзорцизму та вижене нечисть назад за залізну завісу»

    Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав обстріл Святогірської лаври на Донеччині «диявольським оскалом руського варварського світу» та пообіцяв виганяти ворога обрядом екзорцизму. Про це Подоляк написав у Твітері.

    «Головний храм Святогірської лаври – святині православного світу, що стала прихистком для біженців, – у вогні після російської атаки. Справжній диявольський оскал «руського варварського світу», для якого немає святого. Україна проведе обряд екзорцизму та вижене нечисть назад за залізну завісу», – написав Подоляк.

    Нагадаємо, 4 червня, під обстріл окупантів знову потрапила Святогірська лавра в Донецької області.

    Нагадаємо, нещодавно Московська церква в Україні заявила про загибель трьох монахів Святогірської лаври.

    Як відомо, Святогірську лавру, яка перебуває у підпорядкуванні УПЦ МП, рашисти почали обстрілювати ще у березні. А у першій половині травня ворожа артилерія знищила скит Святогірської лаври.

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    Теги: пожежа росія окупанти церква війна обстріл Україна окупація Михайло Подоляк #stoprussia
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    Банкова відреагували на обстріл Святогірської лаври