Штормове попередження: рятувальники повідомляють про можливі підтоплення на заході України



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Через дощі на річках басейну Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях очікуються підйом рівнів води на 0,2 - 1,0 м - ДСНС

Синоптики попереджають про підйом рівня води у Дністрі

На території західної України сьогодні, 27 липня спостерігатиметься погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках, а також про можливі підтоплення понижених місць і зсуви ґрунту у горах внаслідок непогоди. Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, через дощі на річках басейну Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях очікуються підйом рівнів води на 0,2 - 1,0 м, а в Закарпатській області цей рівень у річках підніметься до 0,3 - 1,0, однак без негативних наслідків.

У місцях проходження сильних злив відбуватиметься формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць. А у горах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів перезволоженого ґрунту.

Нагадаємо, погода в Україні у понеділок, 27 липня, дощитиме у 12 областях та Криму.