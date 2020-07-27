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    Суспільство

    Штормове попередження: рятувальники повідомляють про можливі підтоплення на заході України

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    Через дощі на річках басейну Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях очікуються підйом рівнів води на 0,2 - 1,0 м - ДСНС - Штормове попередження: рятувальники повідомляють про можливі підтоплення на заході України
    Через дощі на річках басейну Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях очікуються підйом рівнів води на 0,2 - 1,0 м - ДСНС

    Синоптики попереджають про підйом рівня води у Дністрі

    На території західної України сьогодні, 27 липня спостерігатиметься погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках, а також про можливі підтоплення понижених місць і зсуви ґрунту у горах внаслідок непогоди. Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Як повідомляється, через дощі на річках басейну Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях очікуються підйом рівнів води на 0,2 - 1,0 м, а в Закарпатській області цей рівень у річках підніметься до 0,3 - 1,0, однак без негативних наслідків.

    У місцях проходження сильних злив відбуватиметься формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць. А у горах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів перезволоженого ґрунту.

    Нагадаємо, погода в Україні у понеділок, 27 липня, дощитиме у 12 областях та Криму.

    ДСНС рятувальники паводок негода
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