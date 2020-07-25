Через негоду в районі Говерли застрягли туристи, серед них шестеро дітей



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До туристів прямують рятувальники

Група з 13 туристів потрапила під зливу, подорожуючи гірськими схилами Карпат в районі гори Говерла

Вони не можуть самостійно пересуватися, оскільки серед них шестеро дітей. Про це сказав начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Управління ДСНС України у Закарпатській області Федір Філіп.

До туристів прямують рятувальники.

«Повідомлення про те, що відбувається зараз у горах, до рятувальників надійшло о 13:45. За попередньою інформацією, група туристів, подорожуючи гірськими схилами Карпат в районі гори Говерла, потрапила у зв’язку зі змінами погодних умов, під дуже сильну грозу і фактично вже не могли самостійно пересуватись, у зв’язку з тим, що із 13 осіб – загальна кількість групи – 6 – це діти, віком від 1,5 до 12 років. На даний час відомо тільки те, що члени цієї групи відшукали в горах якийсь будиночок і сховалися від грози», – сказав Федір Філіп.

Він зазначив, що у зв’язку з тим, що серед них є немовлята – запросили допомогу у рятувальників.

«На даний час до місця їхнього перебування направлено 4 рятувальників Лазещинського гірського пошуково-рятувального відділення. Вони поїхали на двох одиницях техніки – залучено один квадроцикл і шерп – всюдиболотоход», – додав Федір Філіп.

За його словами, у зв’язку з тим, що там висота, гірські схили і відсутні під’їзні шляхи – фактично рятувальники машини залишили внизу, а зараз слідують пішки.

«На даний час вони ще не дісталися до місця перебування туристів. У подальшому вже, коли прибудуть, тоді вже буде стояти питання про те, кого в першу чергу і яким чином будуть спускати з гори. Звичайно, що спершу це будуть мами і дітки, які дуже маленькі. А інші члени групи, скоріше за все, будуть супроводжені і будуть йти пішим ходом, які зможуть іти», – сказав Федір Філіп.

Нагадаємо, 13 липня рівненською областю пронеслася гроза, в результаті якої були підтоплені будинки і повалені десятки дерев. Рятувальники відкачували воду з домогосподарств.

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Джерело: УНН