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    Рятувальники попереджають про паводки: які річки вийдуть з берегів

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    Рятівники попередили про підвищення рівнів води у річках на Закарпатті - Рятувальники попереджають про паводки: які річки вийдуть з берегів
    Рятівники попередили про підвищення рівнів води у річках на Закарпатті

    У горах можливе формування локальних селевих потоків

    Підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м на річках Закарпатської області очікується 26-27 липня. Водночас до негативних наслідків не прогнозується.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служб з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

    За даними ДСНС, у місцях проходження сильних злив відбуватиметься:

    на малих водотоках - швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м;
    формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць.
    Крім того, у горах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів перезволоженного ґрунту.

    Раніше Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що на заході України очікується підйом рівня води в річках до 1 метра і що така ситуація буде спостерігатися у Львівській та Івано-Франківській областях.

    Нагадаємо, 11 липня на території західних областей ліквідовано підтоплення всіх населених пунктів, підвалів і присадибних ділянок, що сталося внаслідок рясних дощів у червні.

    ДСНС рятувальники
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