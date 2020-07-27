В Україну йде спека, але подекуди дощитиме: прогноз погоди на 27 липня
В Україну йде спека, але подекуди дощитиме
Найспекотніше буде на півдні країниУ понеділок, 27 липня, в Україні очікується мінливо хмарна погода. В західних, місцями в східних та південних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у західних та північно-східних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°.
У південній частині вночі 17-22°, вдень 31-36°, на решті території вночі 14-19°, вдень 27-32°.
У Києві 27 липня синоптики дощів не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.
Як повідомлялося, синоптики обіцяли спекотний, але місцями дощовий липень. Середня місячна температура передбачається в межах 20-25° тепла (в горах 16-17° тепла), що на 1-2° вище середніх багаторічних значень.