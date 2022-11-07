Синоптик обіцяє потепління в Україні: де варто чекати підвищення температури

Дощі ймовірні у понеділок лише місцями в Карпатах та навколокарпатських областях

В Україні на початку тижня очікуються тумани та нічні заморозки, але вже з вівторка, 8 листопада, почнеться потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, сьогодні температура повітря в Україні найнижчою очікується на північному сході, де вдень буде лише +3...+7 градусів. Найтепліше буде на заході, вдень до +12...+16 градусів. На решті території України протягом дня передбачається +8...+13 градусів, в Криму до +13...+15 градусів. «Туманів – багато, відповідно, видимість складніша, вулиці - тьмяніші, будьте обережними», – попередила синоптик.

За словами Діденко, дощі ймовірні у понеділок лише місцями в Карпатах та навколокарпатських областях. «З вівторка градуси почнуть підвищуватися, в Україні потепліє на кілька градусів», – потішила синоптик.

Нагадаємо, у понеділок, 7 листопада, в Україні вночі у північних та Вінницькій областях, вдень в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Як повідомлялося, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.