Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Синоптик обіцяє потепління в Україні: де варто чекати підвищення температури

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Синоптик обіцяє потепління в Україні: де варто чекати підвищення температури
фото: glavcom.ua

Дощі ймовірні у понеділок лише місцями в Карпатах та навколокарпатських областях

В Україні на початку тижня очікуються тумани та нічні заморозки, але вже з вівторка, 8 листопада, почнеться потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, сьогодні температура повітря в Україні найнижчою очікується на північному сході, де вдень буде лише +3...+7 градусів. Найтепліше буде на заході, вдень до +12...+16 градусів. На решті території України протягом дня передбачається +8...+13 градусів, в Криму до +13...+15 градусів. «Туманів – багато, відповідно, видимість складніша, вулиці - тьмяніші, будьте обережними», – попередила синоптик.

За словами Діденко, дощі ймовірні у понеділок лише місцями в Карпатах та навколокарпатських областях. «З вівторка градуси почнуть підвищуватися, в Україні потепліє на кілька градусів», – потішила синоптик.

Нагадаємо, у понеділок, 7 листопада, в Україні вночі у північних та Вінницькій областях, вдень в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. 

Як повідомлялося, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Теги: повітря Наталка Діденко прогноз погоди

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Синоптики кажуть, що дощ у Києві посилюватиметься 
Киянам слід поберегтися: погода буде небезпечною
3 листопада, 15:52
Офісну частину станції «Академік Вернадський» замело
Біля станції «Академік Вернадський» зафіксували новий сніговий рекорд (фото)
5 листопада, 13:17
В Україні найближчими днями очікується перший сніг
В Україні найближчими днями очікується перший сніг
19 жовтня, 15:11

Суспільство

Синоптик обіцяє потепління в Україні: де варто чекати підвищення температури
Синоптик обіцяє потепління в Україні: де варто чекати підвищення температури
У справі про звільнення скандального судді Львова новий поворот
У справі про звільнення скандального судді Львова новий поворот
На півночі України пройдуть дощі: прогноз погоди на 7 листопада
На півночі України пройдуть дощі: прогноз погоди на 7 листопада
Зеленський розповів, скільки споживачів залишились без світла
Зеленський розповів, скільки споживачів залишились без світла
7 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
7 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Скоро будемо звалювати звідси. Окупант розповів про відступ під Херсоном (перехоплення)
Скоро будемо звалювати звідси. Окупант розповів про відступ під Херсоном (перехоплення)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Московський патріарх Кирило зробив заяву про загибель Росії
101K
Територіальні претензії до України: Угорщина поставила Путіна на місце
100K
Армія Росії має піти. Якими є умови для переговорів між Путіним і Зеленським
79K
Радник Байдена тісно спілкується з оточенням Путіна: названо причину
64K
Повернення ексомбудсменки Денісової. Верховний суд поставив крапку в історії
34K
Банкова заявила про зміну Росією тактики війни: названо три основні пункти

Новини

У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
5 листопада, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
4 листопада, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
4 листопада, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту