В Україні найближчими днями очікується перший сніг

20 жовтня в Україні очікується істотне зниження температури повітря

Завтра, 20 жовтня, вночі в Карпатах, а вранці та вдень місцями у північній частині та в центральних областях (Полтавщина, Дніпропетровщина, Черкащина) є ймовірність мокрого снігу. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

«Через що мокрий сніг? Бо завтра очікується істотне зниження температури повітря. Максимально вдень вона не підніматиметься вище 4-9, у південній частині буде вище – 8-14», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що опади переважно у вигляді дощу пройдуть у східних, центральних та північних областях. Вночі та вранці на півночі та в центрі можливий мокрий сніг. На заході буде переважно сухо, лише в Карпатах вночі та вранці дощ та мокрий сніг.

У південній частині України дощі можливі лише на Запоріжжі та в Криму, а в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях опади малоймовірні. До похолодання та опадів ще й приєднається завтра сильний північний вітер, пориви до 15-20 метрів за секунду.

У Києві 20 жовтня також різко похолодає. Температура повітря у столиці вдень становитиме лише 5-7, пройде дощ, а вранці можливий навіть мокрий сніг.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 20 жовтня, у більшості регіонів України очікуються дощі. Лише на заході країни буде суха і сонячна погода.