На півночі України пройдуть дощі: прогноз погоди на 6 листопада

Вночі та вранці на заході та сході країни місцями туман

У понеділок, 7 листопада, в Україні вночі у північних та Вінницькій областях, вдень в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Про це повідомляє meteoprog.ua.

По всій країні буде хмарна погода, місцями з проясненнями. Вночі та вранці на заході та сході країни місцями туман. Вітер південно-східний південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у східних та більшості центральних областей від 1° тепла до 4° морозу; вдень 5-10° тепла, у західній частині країни та на Одещині 9-14°.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.