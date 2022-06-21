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    Суспільство

    Синоптики попередили про різке похолодання в Україні

    Завтра пориви вітру в західних, південних та більшості центральних областей становитимуть 15-20 м/с - Синоптики попередили про різке похолодання в Україні
    Завтра пориви вітру в західних, південних та більшості центральних областей становитимуть 15-20 м/с
    фото із відкритих джерел

    Завтра по всій Україні очікуються короткочасні дощі, подекуди грози

    В Україні 22 червня очікується різке похолодання. Синоптики обіцяють дощі з грозами та сильний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Згідно з прогнозами, очікується сильний вітер.

    «22 червня в західних, південних та більшості центральних областей пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться у попередженні.

    Як зазначається, оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

    Відтак, завтра по всій Україні очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Лише на Закарпатті та в Карпатах без опадів. Пориви вітру в західних, південних та більшості центральних областей становитимуть 15-20 м/с.

    Температура вночі у деяких регіонах опуститься до 9-14 градусів тепла, на півдні та сході вночі буде до +18. Вдень температура в більшості центральних, Житомирській, Київській та Хмельницькій областях коливатиметься від 16 до 21 градуса з позначкою «плюс». На сході та півдні вдень очікується до +27.

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    Синоптики попередили про різке похолодання в Україні

    Нагадаємо, у столиці вдень 21 червня очікуються грози (I рівень небезпечності, жовтий).

    Також 11 червня повідомлялося, що через сильну зливу затопило вулицю Хотинську у Чернівцях. Вода зібралася під мостом, машинам та маршруткам було по вікна. Дощ залив також залізничний вокзал.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Синоптики попередили про різке похолодання в Україні