Синоптики попередили про різке похолодання в Україні

Завтра по всій Україні очікуються короткочасні дощі, подекуди грози

В Україні 22 червня очікується різке похолодання. Синоптики обіцяють дощі з грозами та сильний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозами, очікується сильний вітер.

«22 червня в західних, південних та більшості центральних областей пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться у попередженні.

Як зазначається, оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Відтак, завтра по всій Україні очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Лише на Закарпатті та в Карпатах без опадів. Пориви вітру в західних, південних та більшості центральних областей становитимуть 15-20 м/с.

Температура вночі у деяких регіонах опуститься до 9-14 градусів тепла, на півдні та сході вночі буде до +18. Вдень температура в більшості центральних, Житомирській, Київській та Хмельницькій областях коливатиметься від 16 до 21 градуса з позначкою «плюс». На сході та півдні вдень очікується до +27.

Нагадаємо, у столиці вдень 21 червня очікуються грози (I рівень небезпечності, жовтий).

Також 11 червня повідомлялося, що через сильну зливу затопило вулицю Хотинську у Чернівцях. Вода зібралася під мостом, машинам та маршруткам було по вікна. Дощ залив також залізничний вокзал.