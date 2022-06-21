У столиці очікується небезпечна погода: міська влада звернулася до мешканців

«Синоптики попереджають що у столиці вдень 21 червня очікуються грози. Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. У разі сильного вітру рекомендують щільно закрити вікна будинків, а на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт. При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103», – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він також додав, що під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК «Київавтодор».

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 21 червня в Україні очікується погіршення погоди – грози та вітер. Майже по всій країні очікується відчутне зниження температури.

Через такі погодні умови у Сумській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено про потенційно небезпечні погодні умови I ступеня (жовтий рівень небезпечності).