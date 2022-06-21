У столиці очікується небезпечна погода: міська влада звернулася до мешканців
Можливі підтоплення на автомобільних дорогах
У столиці вдень 21 червня очікуються грози (I рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.
У Києві оголошено перший рівень небезпеки, станом на 17:00 температура знизиться до 10°С. Гроза у Києві розпочнеться після обіду, очікуються підтоплення на автомобільних дорогах та пориви вітру.
Також у Київській міській адміністрації, закликали мешканців бути обережними, а також нагадали, що під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.
«Синоптики попереджають що у столиці вдень 21 червня очікуються грози. Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. У разі сильного вітру рекомендують щільно закрити вікна будинків, а на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт. При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103», – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Він також додав, що під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК «Київавтодор».
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 21 червня в Україні очікується погіршення погоди – грози та вітер. Майже по всій країні очікується відчутне зниження температури.
Через такі погодні умови у Сумській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено про потенційно небезпечні погодні умови I ступеня (жовтий рівень небезпечності).