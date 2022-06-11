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  4. Злива наробила лиха у Чернівцях, авто «попливли» (відео)
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    Події в Україні

    Злива наробила лиха у Чернівцях, авто «попливли» (відео)

    Чернівчани скаржаться, що тут тільки нещодавно зробили капітальний ремонт дороги - Злива наробила лиха у Чернівцях, авто «попливли» (відео)
    Чернівчани скаржаться, що тут тільки нещодавно зробили капітальний ремонт дороги
    фото: Хороші Чернівці/Telegram

    Вода зібралася під мостом, машинам та маршруткам було по вікна

    Через сильну зливу затопило вулицю Хотинську у Чернівцях. Вода зібралася під мостом, машинам та маршруткам було по вікна.

    Чернівчани скаржаться, що тут тільки нещодавно зробили капітальний ремонт дороги. Фото та відео опублікували у телеграм-спільноті «Хороші Чернівці».

    Дощ залив також залізничний вокзал.


    Нагадаємо, у декількох областях України вирує негода зі зливою та сильним вітром. Зокрема, у столиці навіть повиривало дерева з корінням.

    Теги: росія окупанти дороги вода війна ремонт Україна Чернівці негода окупація дощ вокзал #stoprussia
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    Злива наробила лиха у Чернівцях, авто «попливли» (відео)