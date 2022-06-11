Злива наробила лиха у Чернівцях, авто «попливли» (відео)
Чернівчани скаржаться, що тут тільки нещодавно зробили капітальний ремонт дороги
фото: Хороші Чернівці/Telegram
Вода зібралася під мостом, машинам та маршруткам було по вікна
Через сильну зливу затопило вулицю Хотинську у Чернівцях. Вода зібралася під мостом, машинам та маршруткам було по вікна.
Чернівчани скаржаться, що тут тільки нещодавно зробили капітальний ремонт дороги. Фото та відео опублікували у телеграм-спільноті «Хороші Чернівці».
Дощ залив також залізничний вокзал.
Нагадаємо, у декількох областях України вирує негода зі зливою та сильним вітром. Зокрема, у столиці навіть повиривало дерева з корінням.