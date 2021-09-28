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    Синоптики попередили про заморозки у найближчі дні

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    Остаанні дні вересня будуть холодними - Синоптики попередили про заморозки у найближчі дні
    Остаанні дні вересня будуть холодними
    фото з відкритих джерел

    Погода в Україні зміниться до кінця тижня

    Укргідрометцентр та Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджають українців про заморозки, які почнуться 30 вересня і триматимуться до 3 жовтня.

    «Вночі 30 вересня та 1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий), у північно-східних областях заморозки у повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)», – повідомив пресцентрі відомства.

    Як відзначається, на Київщині цими днями також очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5° та подекуди і у повітрі 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий).

    фото: Укргідрометцентр
    фото: Укргідрометцентр

    Дивіться також прогноз погоди в Україні на 28 вересня.

    Іще минулого тижня у Карпатах випав сніг та з'явився сильний вітер: рятувальники попереджають про небезпеку у горах.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр рятувальники вітер
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    Синоптики попередили про заморозки у найближчі дні