Синоптики попередили про заморозки у найближчі дні

Погода в Україні зміниться до кінця тижня

Укргідрометцентр та Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджають українців про заморозки, які почнуться 30 вересня і триматимуться до 3 жовтня.

«Вночі 30 вересня та 1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий), у північно-східних областях заморозки у повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)», – повідомив пресцентрі відомства.

Як відзначається, на Київщині цими днями також очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5° та подекуди і у повітрі 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий).

фото: Укргідрометцентр

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