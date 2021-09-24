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    У Карпатах сніг та сильний вітер: рятувальники попереджають про небезпеку (відео)

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    Синоптики попереджають про значне погіршення погоди - У Карпатах сніг та сильний вітер: рятувальники попереджають про небезпеку (відео)
    Синоптики попереджають про значне погіршення погоди
    фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

    Подекуди швидкість поривів вітру сягатиме 30 м/с

    Сьогодні Карпати накрило штормовим вітром. Подекуди швидкість поривів сягає 30 м/с. Людей просять утриматися від походів у гори. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на сторінці у Facebook.

    «Наполегливо рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я! Станом на 8:35 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря 0°С, вітер південно-західний 20-24 м/с з поривами до 30 м/с, хмарно, обмежена видимість до 70 метрів, дрібний дощ зі сніжною крупою», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що сьогодні, 24 вересня, в Україні оголосили штормове попередження.

    24 вересня вночі на заході, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    Зазначається, що у Київській області та Києві сьогодні вдень пориви вітру 15-20 м/с.

    За прогнозами синоптиків, сьогодні в країні йтимуть помірні, на півночі країни місцями значні дощі, лише у південній частині та східних областях вночі без опадів.

    Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, вночі на заході, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, на Закарпатті та у південній частині 13-18°.

    В Карпатах невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), температура протягом доби 1-6° тепла.

    Нагадаємо, в Україні випав перший сніг.

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    Теги: прогноз погоди рятувальники Карпати (гори) вітер дощ
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    У Карпатах сніг та сильний вітер: рятувальники попереджають про небезпеку (відео)