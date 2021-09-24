У Карпатах сніг та сильний вітер: рятувальники попереджають про небезпеку (відео)

Подекуди швидкість поривів вітру сягатиме 30 м/с

Сьогодні Карпати накрило штормовим вітром. Подекуди швидкість поривів сягає 30 м/с. Людей просять утриматися від походів у гори. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на сторінці у Facebook.

«Наполегливо рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я! Станом на 8:35 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря 0°С, вітер південно-західний 20-24 м/с з поривами до 30 м/с, хмарно, обмежена видимість до 70 метрів, дрібний дощ зі сніжною крупою», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 вересня, в Україні оголосили штормове попередження.

24 вересня вночі на заході, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначається, що у Київській області та Києві сьогодні вдень пориви вітру 15-20 м/с.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в країні йтимуть помірні, на півночі країни місцями значні дощі, лише у південній частині та східних областях вночі без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, вночі на заході, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, на Закарпатті та у південній частині 13-18°.

В Карпатах невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), температура протягом доби 1-6° тепла.

Нагадаємо, в Україні випав перший сніг.