Прогноз погоди в Україні на 28 вересня

Сьогодні у деяких областях буде до 19 градусів тепла

У вівторок прогнозують сонячний день

Погода в Україні у вівторок, 28 вересня, буде сонячною, але не всюди. Вперше за декілька діб вдень та вночі не буде опадів на заході країни. Про це інформує Укргідрометцентр.

На заході країни потепліє – температура сягатиме від +13 до +15, а на Закарпатті поодиноко до +19 градусів за Цельсієм.

Однак у більшості регіонів України буде дмухати вітер – його швидкість сягатиме близько 5-10 м/с.

28 вересня вдень температура на півдні – від +15 до +17, на сході – від +13 до +15, у центрі – від +13 до +15, на півночі – від +12 до +14, на заході – від +15 до +19.

Але на сході країни буде хмарно, а місцями дощитиме. Температура – від +11 до +15. А вночі – від +3 до +7.

У Києві вдень без істотних опадів, стовпчики термометра показуватимуть від +12 до +14 градусів за Цельсієм.

Уночі температура повітря впаде до +3 до +5 градусів. У столиці також прогнозують досить сильний вітер.

Нагадаємо, стало відомо, що погода в Україні у жовтні нагадуватиме вересневу. У середині місяця очікується потепління, після чого температура різко знизиться і вдарять морози.

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